In Deventer laat je straks een ‘handpoke’ tattoo zetten mét bijbehorend ritueel

Tattooshops zijn er in Deventer al veel, maar nog niet zo één als die van Kristjan Schwarz (40). Sterker nog, in heel Nederland bestaat het nog niet. In zijn nieuwe tattooshop Grey Moon zet hij namelijk handpoke tattoos, oftewel handgezette tatoeages. “Op aanvraag doen we dit met een ritueel of ceremonie.”

Toen de barbier in oktober uit de Nieuwstraat vertrok, zag Kristjan Schwarz (40) zijn kans schoon om het pand over te nemen. “Ik werkte hier al voor mezelf als tattoo artiest, maar dan in het schuurtje achter het pand. Dit was mijn kans om een heel eigen zaak op te zetten. Om de financiën rond te krijgen, zocht Kristjan twee compagnons. “Het leek wel of het universum ineens alles bij elkaar bracht.” Vandaag opent hij zijn eigen tattooshop ‘Grey Moon’ en daar gebeurt veel meer dan tatoeëren alleen.

Geen ruis

Niks elektrische naald, in de gloednieuwe tattooshop van Kristjan worden tatoeages handmatig gezet. “Handpoke tatoeages worden stip voor stip in de huid aangebracht, dit geeft een heel ander effect dan machinaal gezette tattoos. Deze tatoeages zijn over het algemeen iets kleiner, maar handmatig tatoeëren kost dan ook dubbel zoveel tijd”, zegt hij.

Handmatig tatoeëren bestaat al sinds duizenden jaren. “Denk aan Ötzi, de ijsmummie van de man uit de Kopertijd. Hij had al tatoeages”, zegt Kristjan. “Een tatoeage is veel meer dan een plaatje op je huid. Het is de viering van het individu, je kunt je uiten zonder iets te zeggen.” Bijkomend voordeel? Deze werkwijze is helemaal geruisloos. “Zonder het geluid van een trillende machine ertussen heb je een veel betere connectie met de klant. Je kunt in alle rust werken en praten.”

Bij volle maan of met kruiden

Dat Kristjan het liefst zonder storende factoren zijn werk doet, is niet alleen omdat hij geconcentreerd te werk wil gaan. Het zetten van een handpoke tatoeage gaat op aanvraag samen met een ritueel of ceremonie. “Compagnon Iris van de Vondervoort weet veel over het boeddhisme en reisde twee jaar door Nepal, Marloes Bouwmeester heeft verstand van Wicca -het opnieuw in contact komen met de natuur en dit op een religieuze manier beleven-“, vertelt Kristjan. “Zelf praktiseer ik het Sjamanisme, een natuurreligie waarin je gelooft dat alles een ziel heeft.”

“We gaan dieper in op de betekenis van de tattoo”

Die eigen levenswijzen zien we terug in de tattoostoel. “We kunnen voorafgaand een meditatieceremonie of ritueel organiseren. We gaan dan dieper in op de betekenis en de reden voor het zetten van de tattoo. De klant kan ervoor kiezen om de tatoeage op een bepaald tijdstip te laten zetten (bijvoorbeeld bij volle maan), bepaalde muziek op te zetten of gebruik te maken van wierook of kruiden.”

Tot in de derde huidlaag

Hoe mooi de achterliggende gedachte ook klinkt, we willen natuurlijk allemaal weten hoe hoog je pijngrens moet zijn voor een handmatig kunstwerkje van Kristjan. “Zelf heb ik afgelopen december mijn eerste handpoke tattoo laten zetten en ja, dat was pijnlijk. Je prikt letterlijk met een naald tot de derde of vierde huidlaag. Wel wordt de pijn minder naarmate de tijd verstrijkt.”

“De hygiëne is hier beoordeeld als bij een gewone tattooshop”

Hoewel de GGD nog weinig weet over deze vorm van tatoeëren, brengt handmatig tatoeëren het ook op hygiënisch vlak voordelen met zich mee. Kristjan: “Ze zijn hier geweest om de hygiëne te beoordelen, bij gebrek aan specifieke regels voor deze werkwijze zijn we beoordeeld als een gewone tattooshop. Wij gebruiken enkel zwarte inkt (en dus geen inkt met zware metalen), ook prikken we minder diep in de huid dan bij machinaal tatoeëren, dat is in ons voordeel.”

Boom op zijn rug en kraaienpoot achter het oor

Kristjan is altijd al een creatieveling. “Op mijn twaalfde was ik al gefascineerd door tatoeages. Ik ben altijd grafisch bezig geweest, het is zo mooi om dit nu voor mezelf te kunnen doen.” Natuurlijk hebben we ook even gevraagd hoeveel tatoeages Kristjan zelf nu precies heeft. “Mijn eerste tatoeage was de boom op mijn rug. Op dit moment heb ik er nog 28, maar de volgende staat al op de planning. Een kraaienpoot achter mijn oor!”

Meteen de naald erin?

Kristjan hoopt met zijn specifieke werkwijze niet alleen Deventenaren te ontvangen bij Grey Moon. “We verwachten klanten uit heel Nederland en dan met name uit het westen die geïnteresseerd zijn in de spirituele wereld. Inmiddels zijn er al klanten uit Rotterdam over de vloer geweest.”