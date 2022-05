In Deventer schittert straks het glasdak op voormalig gymnasium Hegius

Nu staat er nog een grote kraan en is het voormalige gymnasium aan de Nieuwe Markt in Deventer omringd door steigers en bouwmateriaal. Maar straks, als het nieuwe wooncomplex met Museum EICAS (museum voor hedendaagse kunst) op de begane grond klaar is, kan stad Deventer pronken met een internationaal stukje architectuur.

Het project is in 2020 begonnen. Om het kunstwerk - het origineel is veel kleiner - op dakformaat te krijgen, is M2uur bv ingehuurd. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het realiseren van toegepaste kunst voor specifieke locaties zoals het Hegius. Het vergrootte 27 keer een uitsnede van het kunstwerk en zette dit om in vectoren verdeeld over 400 vierkante meter glaspanelen.

Subtiel lijnenspel

De glaspanelen worden in de avonduren aangelicht, waardoor er een subtiel lijnenspel te zien is. Het originele werk is te zien bij Museum EICAS preview, aan de Polstraat 6a in Deventer.

De Chinese kunstenaar Lu Xinjian (1977) ontwierp het kunstwerk voor EICAS. In zijn unieke abstracte beeldtaal heeft hij verschillende miljoenensteden op het doek gezet. De serie heet City DNA.

EICAS staat voor European Institute for Contemporary Art and Science. Het museum richt zich op een breed publiek en neemt de kunst van de Zero- en Nul-beweging als beginpunt.