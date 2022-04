In Deventer treft ‘Apeldoorns’ duo laatste voorbereidingen voor de oorlog: ‘Dit maakt ons scherp’

Kunstenaar Jilles (73) moet oude Senzora-fa­briek in Deventer uit: ‘Kwam als donderslag bij heldere hemel’

Kunstenaar Jilles Waagmeester (en andere creatievelingen) moeten snel op zoek naar een nieuwe werkruimte. De woningbouwplannen op de voormalige locatie van de Senzora-fabriek in de Raambuurt komen in een stroomversnelling. Een nieuwe plek heeft Waagmeester niet zomaar gevonden, dus denkt hij aan pensioen. ,,Het lijkt me heel raar om helemaal niets te doen.’’

3 april