In Deventer uit eten met kerst? Dan moet je snel zijn

Wie met kerst in een restaurant in Deventer wil dineren, moet er snel bij zijn. De meeste restaurants zitten al bijna vol. Daarnaast sluiten enkele restaurants deels hun deuren.

De horeca in de Deventer lijkt nu al verzekerd van topdrukte tijdens de kerst. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Deventenaren lopen grote kans achter het net te vissen als ze met een reservering wachten tot daags voor kerst. Bij restaurant ‘t Arsenaal aan de Nieuwe Markt krijgen ze op voorhand nul op het rekest. „We hebben een paar weken geleden een nieuwsbrief naar vaste gasten gestuurd en hen voorrang gegeven bij het reserveren. Daardoor zitten we nu helemaal vol”, zegt chef-kok Ruard Veltmaat.

Bij restaurant Jackies merkten ze dat veel mensen een besluit niet over Sinterklaas wilden tillen. „Er zijn nog een paar plaatsen vrij, maar het gaat wel hard. Eerste kerstdag zit al bijna vol”, zegt Ezra Nagtzaam. Ook Arthur Oost van het onlangs geopende Marlin, de opvolger van Moskou, verwacht ruim voor de kerstdagen al mensen ‘nee’ te moeten verkopen. Ondanks dat het restaurant pas net geopend is. „Kerst is een zekerheidje, er zijn nog maar een paar tafels over. Daarnaast zijn wij dan nog steeds nieuw voor het publiek. We komen niet met een speciaal kerstmenu, laat mensen eerst maar wennen aan ons huidige menu.”

Meer reserveringen

Bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) houden ze al een paar jaar het aantal reserveringen voor restaurants met kerst bij. Bijna 40 procent geeft aan meer reserveringen dan vorig jaar te hebben ontvangen. Dat komt door het toenemende consumentenvertrouwen en de stijgende economie, zegt woordvoerder Bernadet Naber. „Mensen gaan weer vaker uit eten. Ook met kerst. En daardoor zijn veel favoriete restaurants snel volgeboekt.”

Daarnaast kiezen verschillende restaurants ervoor slechts één kerstdag open te gaan, zoals kip- en hamburgerrestaurant Roasted. „Op tweede kerstdag zijn we op reservering geopend en bieden we een relaxte plek voor zo’n tachtig mensen. Met planken van een meter vol eten, om ons 1-jarige bestaan te vieren”, zegt Paul Stolte. Fooddock, normaal gesproken ook gesloten op maandag en dinsdag, gaat ook één dag open. „Er is nog redelijk wat plek, maar dat blijft vast niet nog weken zo”, zegt Gerrald Hekman. Restaurant Bouwkunde houdt de deuren tijdens kerst helemaal gesloten. Ondanks de grote vraag om aan Het Klooster te dineren tijdens de kerstdagen. „Er zijn al zoveel dagen dat je niet aan vrienden en familie toekomt. Volgens traditie kiezen we er voor om juist met kerst bij hen te zijn”, zegt Pieter van de Pavoordt.

Restaurants dicht

KHN is niet verbaasd over die keuze, zegt Naber. In 2016 was 8 procent van de restaurants dicht, dit jaar is dat 15 procent. „Mogelijk komt dit door het enorme aanbod aan horeca en de krapte op de arbeidsmarkt.”