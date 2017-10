In Deventer Ziekenhuis hoor je straks nooit meer: Ik ga je nu een prik geven

DZ gaat als eerste ziekenhuis in Nederland over op 'Comfort Talk'. Onder meer het gebruik van andere woorden, zorgt ervoor dat patiënten minder pijn en stress ervaren. Dat heeft ook een positieve effect op de behandelresultaten, blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Harvard. Behalve op enkele afdelingen van ziekenhuizen in de Verenigde Staten, wordt 'Comfort Talk' nog nergens toegepast.

Uniek

Comfort Talk is ontwikkeld door de Amerikaanse interventieradioloog Elvira Lang. Zij was afgelopen week in Deventer om haar methode over te brengen, samen met kinderarts Eveline Berghout, en medisch psychologen Yvette Krol en Evelyn Schotborg. Zij gaan de communicatiemethode nu introduceren op de kinderafdeling, de afdeling anesthesiologie en de OK's. Uiteindelijk gebeurt dat in het hele ziekenhuis. ,,Dat is uniek", zegt Lang.

Stress

Als mensen naar het ziekenhuis komen voor een onderzoek of behandeling, dan verkeren ze in een bepaalde staat. ,,Alle patiënten ervaren een mate van stress, daardoor kan elke zin die je uitspreekt verkeerd worden opgevat", zegt Lang. Voor haar op tafel ligt een folder met daarin de resultaten van onderzoeken naar pijnbeleving. Daaruit blijkt dat de ervaren pijn met de tijd altijd toeneemt, ongeacht de hoeveelheid pijnstillers. Alleen bij Comfort Talk is dat niet zo; daar daalt de pijncurve.

Pijn

Hoe dat komt? ,,Mensen denken dat als je veel pijn verwacht, dat het dan alleen maar meevalt. Maar dat klopt niet. Want als je zegt 'het gaat pijn doen', dan richt je je onbewust op het woordje pijn en daardoor ervaar je stress", zegt Schotborg. En wie stress heeft, ervaart méér pijn. ,,Dus moet je het niet zo concreet benoemen. Maar: je moet patiënten ook niet voor de gek houden." Afleiden van wat er gaat gebeuren is niet goed, zeggen de artsen, maar een vorm van afleiding maakt wel deel uit van de methode. ,,We helpen mensen om de aandacht op iets anders, iets prettigs, te richten."

Hypnose

Voorbeelden van Comfort Talk

Niet: ,,Ik ga je nu prikken"

Wel: ,,Ik ga nu je infuus inbrengen."



Niet: ,,Je mag niet bewegen, anders lukt de scan niet."

Wel: ,,Fijn dat je zo goed stilligt, zo gaat de scan sneller."



Niet: ,,Dit kan even pijn doen.”

Wel: De patiënt helpen aan iets prettigs te denken, en zeggen: ,,Ik ga beginnen.”

Lang kwam erachter hoezeer haar woorden en houding er toe doen, toen ze twintig jaar geleden te maken had met een heel angstige patiënt. ,,Een veteraan, die we door zijn angst niet op de behandeltafel kregen." Dat lukte uiteindelijk met technieken die worden gebruikt bij hypnose, die vormen de basis van Comfort Talk.



Onderdeel van Comfort Talk is ook het werken met een script, bijvoorbeeld bij MRI-scans. Het is een manier om mensen in een ontspannen modus te krijgen. En dat werkt: het aantal afgebroken MRI-scans van claustrofobische patiënten daalde in Amerika bijvoorbeeld met 40 procent. Ook het aantal patiënten dat vanwege angst niet op de afspraak verscheen, lag veel lager.

Positief