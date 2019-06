In deze shirts maakt Go Ahead Eagles jacht op de Eredivisie; club brengt ode aan Vetkampstraat

VideoHet geduld van supporters van Go Ahead Eagles werd even op de proef gesteld, maar ze mogen de video waarin ze figureren nu dan eindelijk delen met familie, vrienden en kennissen. Zo zijn ze voor eeuwig verbonden met het uit- en thuisshirt van de club voor het seizoen 2019/2020.

Die shirts vormen een ode aan de Vetkampstraat. Het is immers de honderdste jaargang dat Go Ahead speelt op de plek die iedereen kent als de Vetkampstraat. Op het thuis- als uitshirt komt tot uiting dat de club dat dit seizoen viert. Op de linkerflank van de shirts prijken twee rood-gele ornamenten die onlosmakelijk zijn verbonden aan de Vetkampstraat. ,,Allereerst de term ‘Home of Football’, die op de gietijzeren toegangspoort van het stadionterrein prijkt en een belangrijk onderdeel vormt van het straatbeeld. Daarnaast het klassieke beeld van de adelaar op de bal, die onder meer na sluiting van de kassahokjes in de stadionmuur lange tijd op de panelen te zien was’’, zegt woordvoerder Wouter Rutgers.

Gouden tinten

Daarnaast vormen de kleuren van het uittenue een ode aan de Vetkampstraat, met de gouden tinten voor dit ‘dubbelgouden’ jubileum. ,,Het stijlvolle zwarte tenue krijgt een sportieve uitstraling met het grafische zigzagpatroon’’, zegt Rutgers.

Terug naar 1920

Ook keert de skyline van Deventer na een jaar afwezigheid weer terug op het thuisshirt van Go Ahead Eagles. Zoals het shirt ook weer rood is met een verticale baan in het midden. Rutgers: ,,Zoals het shirt ook was in 1920 ten tijde van de verhuizing naar de plek die we nu kennen als de Vetkampstraat.’’

Bekijk hieronder de video waarin de club de nieuwe shirts presenteert waarin supporters ook een rol in spelen. Zij werden woensdagavond gevraagd in het rood-geel naar het Stadionplein te komen, waar het laatste deel van de video geschoten werd. De club vroeg de fans niets los te laten over het nieuwe uit- en thuisshirt, totdat de video werd gelanceerd. Dat is nu het geval, waardoor bekend is in welke tenues Go Ahead Eagles promotie naar de Eredivisie probeert af te dwingen.

Het uit- en thuisshirt kost 59,95 voor junioren en vanaf maat S 64,95 euro. Het gaat dit seizoen alleen om een uit- en thuisshirt, in tegenstelling tot vorig jaar. Toen was er ook een derde shirt. ,,Dit omdat de ervaring leert dat een derde tenue al snel overbodig raakt, waardoor er pak ‘m beet één wedstrijd in gespeeld wordt.’’

Volledig scherm Het nieuwe thuisshirt van Go Ahead Eagles. © Jeffrey Hurenkamp