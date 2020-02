In dit rijksmonument in het centrum van Deventer komen 14 appartementen

Doek voor bijna mythisch Chez Antoinette in Deventer is nog niet definief gevallen

20 februari Een van Deventers oudste horecazaken is failliet. Chez Antoinette is al heel lang een begrip en vooral bij nachtbrakers bijna mythisch. Het doek is nog niet definitief gevallen. ,,We kijken met de curator of er nog toekomst is.”