In een rugzak op station Deventer gedumpt, nu lonkt ultiem kerstcadeau voor puppy's Louie en Charlie

Oplossing in zicht voor Deventer ‘winkel die geen winkel’ is: ‘Hoentjen is niet de enige’

23 december Het Ondernemershuis, dat in Deventer ondernemers bijstaat, verwacht dat er een oplossing komt voor Hoentjen Creatie. Hoentjen haalde vorige week het nieuws, omdat deze nog steeds open was. Reden: de rijksoverheid zag de kadoshop niet als winkel en wees in het voorjaar daarom steunbijdrage af. Toen geen winkel, nu geen winkel, stelde Hoentjen. ,,Dit speelt in Deventer bij meer ondernemers.”