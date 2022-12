In juni raakte John (49) uit Diepenveen ernstig gewond bij een fietsongeluk, nu wint hij een belangrijke ondernemersprijs

Auto glijdt over de kop talud van de A1 af bij Twello

Een auto is zondagavond over de kop geslagen op de A1 en onderaan het talud beland. Het ongeval gebeurde tussen Twello en Deventer. Een inzittende moest naar het ziekenhuis. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog onbekend.

