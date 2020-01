In Lochem regel je regenwater voor de tuin met een app

Eigenaar voor rechter: ‘Ondergang dreigt voor poolcafé in Deventer na besluit burgemees­ter’

13:38 The Poolroom uit Deventer mag na een besluit van de burgemeester sinds dit jaar doordeweeks twee uur minder lang open blijven. Een desastreus besluit voor het voortbestaan van het café aan de Stromarkt, zei de eigenaar vandaag in de rechtbank in Zwolle.