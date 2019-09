In mei heeft de Leeuw van Deventer een standbeeld

Zedek wil Deventer wat schoner maken en zet 25 levensgro­te papiercon­tai­ners in Deventer

20 september Je kunt er niet omheen in de binnenstad van Deventer dit weekeinde. Het is World Clean Up Day en een van Deventers grootste werkgevers en wereldleider in de papierindustrie Smurfit Kappa Zedek zet de binnenstad vol met speciaal ontworpen papiercontainer. Zo gemaakt dat ze na afloop met pallet en al zo de recycling in kunnen.