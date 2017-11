In opspraak geraakte Jappe Claes heeft rol in Voetbalmaffia

In de nieuwe serie Voetbalmaffia van KRO-NCRV speelt Claes de rol van clubvoorzitter 'Engelman' van Deventer FC. De serie gaat over matchfixing in de voetbalwereld en speelt zich voor een belangrijk deel af in Deventer. Stadion De Adelaarshorst, de thuisbasis van Go Ahead Eagles, is in de serie het onderdak van de fictieve club Deventer FC. Afgelopen zondag, tijdens de tweede aflevering van Voetbalmaffia, was Claes voor het eerst te zien.