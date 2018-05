In sneltreinvaart: zo werd de tunnelbak op zijn plek geschoven bij station Colmschate

ProRail schuift wel vaker tunnelbakken op z’n plek, maar deze was toch anders. De bak is veel groter dan normaal, bovenop komt een station te liggen en de schuifmethode is anders. ,,Normaal schuiven we niet over zand’’, vertelde bouwmanager Gerrit Wessels. Op het zand lag plastic waarop een glijmiddel wasgespoten.

De schuiftechniek zelf was simpel in opzet, vertelde Wessels zaterdag: ,,We hebben zes vijzels achter de tunnel gemonteerd. Die zetten zich af tegen de damwand. De vijzels schuiven maximaal 1,5 meter uit. Dan trekken die zich in en kunnen we een stabiliteitsbalk plaatsen. Daarna kunnen de vijzels weer verder schuiven.’’ Zo is zo’n 30 meter overbrugd. ,,We hebben zelfs een dubbele perscapaciteit, maar die hebben we niet nodig gehad.’’