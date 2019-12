Inbraak bij sigarenzaak Cigo in Deventer, dader op de vlucht

Goede voornemens? GA Eagles daagt supporters uit om fitter te worden met hulp van spelers

15:49 Voetbalclub Go Ahead Eagles in Deventer daagt supporters uit om onder bezielende leiding van spelers van het eerste elftal aan de eigen gezondheid te werken. Het fitheidsprogramma begint komend voorjaar en duurt in totaal twaalf weken. Deelnemers worden onderverdeeld in drie teams, die worden uitgedaagd om meer te bewegen, gezonder te eten en zo fitter te worden.