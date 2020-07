Inbraak opticiens in Zwolle en Deventer op hetzelfde tijdstip: ‘Dat is geen toeval’

Deventer weert auto uit nauwe straatjes in de binnenstad, maar niet iedereen is daar blij mee

13 juli Het zat er al een tijdje aan te komen, maar krijgt nu zijn beslag. Auto’s zijn nauwelijks meer welkom in de Kleine Overstraat en Vleeshouwerstraat, waar ze vaak hinderlijk langs wandelend publiek rijden. Maar niet iedereen in de oude binnenstad is het ermee eens en er dreigen bezwaren. ‘Bewoners in het gebied kunnen nauwelijks meer bij hun huis komen.’