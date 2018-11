Inbreker teistert Twellose camping, dus biedt de eigenaar hem maar een slaapplaats aan

Beste inbreker. Zo begint de opvallend vriendelijke brief die Gert Jan Jansen uit Twello richt aan de waarschijnlijk dakloze kruimeldief die zijn camping de laatste weken teistert. Vorige week kwam hij erachter dat in een van zijn pipowagens een vuurtje is gestookt. De matras in de hoek bleek beslapen. Bij de kassen op zijn bedrijf forceerde de ongewenste bezoeker deuren, stal eten en was hij op zoek naar geld, brandstof en voedsel. De campinghouder plaatste daarom extra sloten, waarschuwde de politie en doet nu ook zelf vaker de beveiligingsronde over zijn bedrijf.