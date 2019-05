Incident met meerdere auto’s bij rotonde in Nijbroek blijft mysterie

De voertuigen zijn in beslag genomen voor onderzoek. Naar verluidt heeft de politie afgelopen zondag nog aanvullend onderzoek gedaan in de omgeving. Of dat onderzoek iets heeft opgeleverd, is niet bekend. Inhoudelijke vragen kan de politie in dit stadium niet beantwoorden, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Hij bevestigt dat de politie wel in contact staat met ‘verschillende betrokkenen’ bij het incident.

Sporenonderzoek

De politieactie vond plaats in het buitengebied aan de Vaassenseweg, ter hoogte van de rotonde waar de provinciale weg kruist met de Middendijk. De politie was daar vrijdagochtend rond 9.30 uur met meerdere eenheden ter plaatse. Agenten droegen kogelwerende vesten en de forensische opsporing was opgeroepen om sporenonderzoek te doen in de berm en in een naastgelegen weiland. Nadat het onderzoek ter plaatse was afgerond, vertrokken zij weer. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Twee auto's zijn afgesleept een meegenomen voor onderzoek.

Getuige

De politie wilde afgelopen vrijdag alleen kwijt dat daar een incident heeft plaatsgevonden waarbij meerdere auto’s zijn betrokken. Volgens een inwoner van Nijbroek, die niet met naam genoemd wil worden, heeft de politie vrijdag uitgebreid met een vrachtwagenchauffeur gesproken, die mogelijk getuige was. Volgens hem is het incident in Nijbroek ‘het gesprek van de dag’. In buurt-appgroepen wordt het incident gedeeld. ,,Maar niemand weet het fijne ervan’’, aldus de inwoner.