‘Indringende interviews’ bij expositie Queer! in Deventer

Centraal in de tentoonstelling staat de mentale en emotionele strijd met de geaardheid en het hogere aantal zelfmoordcijfers onder met name trans- en intersekse personen. Sprekers zijn onder anderen Ojon van Strijland (voorzitter COC Deventer en omstreken) over de totstandkoming van de expositie en Colin Kourreld over het non-binair-zijn. Henk van Rossum draagt gedichten voor uit de dichtbundel Aan De Man.