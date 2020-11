Indrukkend lange rijen voor laatste groet aan jong gestorven barman Stacey van De Bisschop in Deventer

video Sharona breekt enkel op spekgladde brug in Deventer, buurt is ongelukken spuugzat: ‘Er moet nú wat gebeuren’

11:30 Ze is volgens omwonenden al de zoveelste die onderuit is gegaan op een spiegelglad fietsbruggetje in Deventer wijk de Vijfhoek. Sharon Tiggelhoven (23) kwam dinsdag zó zwaar ten val, dat het maar de vraag is of alle breuken uiteindelijk helemaal helen. Haar moeder Judith is woest: ,,Iedereen hier in de buurt weet dat die rotbrug gevaarlijk is. Waarom doet de gemeente niets?”