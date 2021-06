Indrukwekkend afscheid van verdronken Davion (15) in Deventer

Miljoenen euro's minder beschik­baar voor scholen Epe, Voorst en Apeldoorn: mogelijk grotere klassen

7 juni Grote kans dat scholen in de regio Apeldoorn, Epe en Voorst komend schooljaar moeten snijden in hun lerarenbestand of andere faciliteiten. De afgelopen jaren moest SWV VO 2505, een samenwerkingsverband van 22 scholen in het voortgezet onderwijs, vier miljoen euro bezuinigen. De gevolgen gaan aangesloten scholen nu merken. ,,We moeten helaas van mensen afscheid nemen.’’