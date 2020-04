Ineens is de taxi uit het straatbeeld verdwenen

In het pré-coronatijdperk was het stationsplein in Deventer een levendige plek. Forensen en studenten op weg naar werk en hogeschool verdrongen de dagjesmensen. Taxi's reden af en aan. Hoe anders is dat nu. Het is stil rond het middaguur op station Deventer. Lege perrons, geen reuring in de stationshal. Op het stationsplein staat één taxibusje te wachten. ,,Wij rijden alleen nog de hoogst noodzakelijke ritten’’, zegt chauffeur en mede-eigenaar Xander Caverlé van de Deventer Taxi Centrale, die het busje bemant.