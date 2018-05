Informatiebijeenkomst over vrijgekomen asbest bij brand in Twello

Iedereen die met vragen zit over het vrijgekomen asbest bij de grote brand aan de Nijverheidsstraat, is woensdagavond welkom op een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Deze duurt van 19.00 tot 20.00 uur.

Bij de brand in de nacht van zondag op maand is veel rookontwikkeling geweest, waarbij asbest in de omgeving terecht is gekomen. Een officieel gecertificeerd asbestinventarisatiebureau heeft onderzoek uitgevoerd naar de saneringen die gedaan moeten worden. Enkele saneringen zijn al uitgevoerd.

Trouwzaal