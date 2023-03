Ingeborg (28) uit Goor lijdt aan een zeldzame hersenziekte: ‘Iedere dag helse hoofdpijn… maar ik ben níet zielig’

Al 90 jaar een begrip in Wijhe: Bij Schulten viert jubileum én wil uitbreiden

Wie door de Langstraat in Wijhe loopt, kan er niet omheen: kledingwinkel Bij Schulten. Het is een familiebedrijf dat deze 9 maart haar 90-jarige bestaan viert. In april gaat er flink verbouwd worden en krijgt de winkel er een groot stuk bij. ,,We willen echt een plek zijn waar mensen even een momentje kunnen pakken.’’