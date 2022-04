‘Ingepakte entree’ moet einde maken aan klachtenregen over geluid Burgerweeshuis

Verhuizing poppodium naar Deventer haven nader onderzocht, coalitie sluit rijen

Verdeeldheid in de coalitie bezworen: een ruime meerderheid in de Deventer gemeenteraad ziet toekomst voor het Burgerweeshuis in het havengebied. Of het poppodium daadwerkelijk de binnenstad verlaat is nog de vraag, wel volgt verder onderzoek naar die verhuizing.

26 januari