Inloopavond over komst vluchtelingen in Borgele stelt Deventenaren gerust: ‘Fijne manier om vragen te stellen’

VIDEO Deventer kunstenaar Ben Westenberg (80) houdt al jaren de wijk schoon: ‘Beter om het aan te pakken dan je eraan te ergeren’

De Vogelslag, in de Deventer wijk Colmschate, is bijna niet meer voor te stellen zonder dat bewoner en kunstenaar Ben Westenberg er rondloopt. Hij woont al ruim 43 jaar in de wijk en heeft veel voor de buurt gedaan. Zo houdt hij sinds jaar en dag de omgeving vrijwillig schoon. Ook nu hij 80 jaar is geworden is hij nog volop actief. ,,Ik ben blij als alles weer netjes is.’’

23 november