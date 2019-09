Inlooppunt in stadhuis moet Deventenaren duurzamer maken

Het centrum moet een laagdrempelig inlooppunt worden, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor advies en informatie over alles wat met duurzaamheid te maken heeft.

Duurzaamheid staat bij steeds meer mensen op de radar, maar er echt werk van maken is stap twee. Het centrum moet mensen en bedrijven een duwtje in de rug geven, zodat ze in en om huis of in het bedrijf maatregelen treffen. Bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen. Zichtbaar, laagdrempelig, betrouwbaar, zo is het credo van het centrum en de informatie die daar te vinden is. Het centrum moet ook mensen die er nog helemaal niet mee bezig zijn tot actie aanzetten.

De gemeenteraad besloot vorig jaar jaarlijks 25.000 euro vrij te maken voor het initiatief.

Koopavond

Het centrum komt in de Stadsetalage, dat de laatste jaren een plek was voor exposities. De bedoeling is dat het centrum vier tot vijf dagen per week geopend is , inclusief koopavond.

Mensen kunnen bijvoorbeeld met eigen zien hoe een warmtepomp werkt, advies krijgen hoe je je huis energiezuiniger maakt of duurzaam kunt verwarmen. Ook is er informatie te verkrijgen over hoe een en ander te financieren is, aldus Jos Pierey, voorzitter Deventer Energie Cooperatie. Via die organisatie kunnen Deventenaren bijvoorbeeld al groene energie afnemen of via een (online) portaal informatie opvragen rond duurzaamheid. Pierey: ,,Maar daarmee blijf je voor het grote publiek te weinig zichtbaar. Terwijl juist bij die groep nog veel winst te boeken valt rond duurzaamheid.’’

In het centrum is plek voor lezingen, debatten en exposities over duurzaamheid. Samenwerking wordt gezocht met het onderwijs, bijvoorbeeld Saxion. Studenten kunnen werkstukken over duurzaamheid presenteren.