Inno K. (35) stak in Deventer ‘mensen in gezicht en benen’, justitie wil hem paar jaar in de cel hebben

Volgens getuigen was Inno K. die avond agressief en vervelend, en dat kwam hem inderdaad op een aantal rake klappen van de slachtoffers te staan. Volgens enkele mensen die alles zagen gebeuren op de zomerse avond aan de IJssel in Deventer, graaide hij daarna in zijn rugzak en pakte er twee voorwerpen uit die hij in zijn jaszak stak. Dat zouden de twee messen van de verdachte geweest kunnen zijn, die later langs het water en in zijn broekzak gevonden werden.