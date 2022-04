Innovatief systeem voor pakketbezorging levert leerlingen Ecolyceum Deventer reisje naar Parijs op

‘Artcadia - Imagine your future’ is een landelijke kunst- en techniekwedstrijden voor leerlingen van tweede klassen in havo en vwo. De opdracht was om voor een stad in het jaar 2080 oplossingen te verzinnen op het gebied van onder meer vervoer, ruimte en milieu. Meer dan 360 scholen in Nederland en België deden mee, twaalf finalisten mochten woensdag hun idee presenteren in het Evoluon in Eindhoven.

Buizen

De leerlingen van het Ecolyceum - een driejarige leergang van Etty Hillesum Lyceum De Boerhaave - deden dat door hun idee voor pakketvervoer over het voetlicht te brengen. In dat systeem verplaatsen pakketjes zich door middel van duurzame energie via buizen zo groot als rioolleidingen door de stad. ‘Zo wordt het probleem van de vele busjes (en daarmee CO2-uitstoot) voor pakketbezorging opgelost’, aldus de leerlingen.

De jury prees de groep voor haar aanpak van een actueel probleem, dat de groepsleden met ‘herkenbare en goede storytelling’ presenteerden. ‘Ze zijn ver gegaan in hun innovatieproces en hadden niet alleen een prototype, maar ook een klant en daarmee dus goed nagedacht over realiseerbaarheid in de praktijk’.

De tweede prijs was voor het Johannes Fontanus College in Barneveld, de derde prijs voor het Sint Jozefinstituut in het Belgische Antwerpen.