Inpakpiet Erwin bedient met zijn digitale speelgoedwinkel vanuit Lettele bedrijven in heel Nederland

Of hij de verslaggever met een uurtje terug kan bellen, want Erwin is net op weg om cadeaus af te leveren bij een bedrijf in Nijverdal. Zestig minuten later: ,,We zijn er bijna door. Nog even de bestelling voor het plaatselijke schooltje inpakken en dan zit het er voor dit jaar zo’n beetje op. Of we het druk hebben gehad? Vorig jaar pakten we 10.000 cadeaus in, dit jaar zijn we op een gegeven moment gestopt met bestellingen aannemen. Het werd te gek. Ik denk dat mijn 86-jarige moeder alleen al 1500 tot 2000 cadeautjes ingepakt heeft.’’