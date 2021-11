Inschrijving voor jubileumeditie van de IJsselloop in Deventer geopend

Aanplant 100.000 bomen én veel minder kappen lijkt mission impossible in Deventer

Het is zeer de vraag of Deventer in staat is om haar groene ambities uit te voeren. Deventer wil minder rigoureus (gezonde) bomen kappen en op termijn 100.000 bomen aanplanten. Dat eiste de gemeenteraad voor de zomer. Maar nu blijkt dat die doelstellingen de gemeente met (te veel) kosten opzadelen, en is het bovendien de vraag waar het geld vandaan moet komen.

14 november