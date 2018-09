Insluiper in Voorster woning gezocht

Voorst houdt bij renovatie gemeente­huis rekening met fusie

12:13 Het is nog onduidelijk of de politie, Cleantech en/of medewerkers van de regio Stedendriehoek hun intrek gaan nemen in het gemeentehuis in Twello wanneer de verbouwing daarvan is voltooid. Dat bleek maandagvond bij een bijeenkomst van de gemeenteraad in datzelfde gebouw.