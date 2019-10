Instagram als dankbaar herfstdecor voor Deventer hobbyfotograaf Sander Korvemaker

Normaal is hij websitebouwer, maar in zijn vrije tijd struint de Deventenaar graag door de bossen bij Nieuw Rande in Diepenveen. Waar hij zeker dit seizoen niet alleen is. ,,In de herfst duiken fotografen graag het bos in, ik zie steeds meer collega’s.’’ Zijn focus ligt op omgevallen bomen, loshangende takken. ,,Daar komen de mooiste paddenstoelen of beestjes tevoorschijn.’’