Intens verdriet: Deventer gemeenteraadslid Onvlee (68) overleden aan corona

Deventer Ziekenhuis voorzich­tig optimis­tisch over opnamecij­fers van coronapa­tiën­ten

6 april De druk op de IC van het Deventer Ziekenhuis is onverminderd hoog, maar het ziekenhuis is voorzichtig optimistisch over de huidige opnamecijfers van mensen die besmet zijn met corona. ,,Je kunt nog geen voorspelling doen, het blijven dagkoersen, maar we zijn hoopvol", zegt woordvoerder Erick van Zijl.