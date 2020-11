Intocht maakt plaats voor sinterklaasfilm in Diepenveen: ‘We pakken het groots aan’

Openharti­ge brief over Monica's dochter massaal gelezen: ‘We wisten dat ze nooit een kind moest krijgen’

3 november Monica Sluiseman (62) uit Deventer stond afgelopen weekend met haar ingezonden brief in de Stentor over een beladen onderwerp: waarom ze haar dochter Merette (34) met het syndroom van down op haar 17de heeft laten steriliseren. De brief werd op deze site meer dan 100.000 keer gelezen. Sluiseman kreeg bijzondere reacties.