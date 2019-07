Inval in flat na schietincident in Deventer wijk Keizerslanden

De politie is vanmorgen een flatwoning aan de Prins Bernhardlaan in Deventer binnengevallen, op zoek naar de verdachte van een mogelijke schietpartij eerder die nacht in de buurt. De bewoner van de flat is niet gevonden en er is nog niemand gearresteerd.

Twee agenten klommen vanmorgen rond tien uur op het balkon van de flat op de eerste verdieping en forceerden een keukendeur om binnen te komen. Op straat wachtte een hondengeleider om eventueel in actie te komen, maar de woning bleek leeg.

Wel werd vannacht een auto in beslag genomen in de Prinses Marijkelaan op een paar honderd meter van de flat. Deze Volvo wordt aan een forensisch onderzoek onderzoek onderworpen omdat er een gat on de auto zat dat mogelijk een kogelgat is. Ook kwamen er verschillende meldingen bij de politie binnen van een schietpartij in de aangrenzende Koningin Julianalaan, maar de politie kan nog niet bevestigen dat er ook daadwerkelijk is geschoten. ,,Daar hebben we nog geen aanwijzingen voor‘’, zegt woordvoerster Anne Coenen.

Neef gebeld

Verschillende meldingen van de schietpartij kwam rond half twee vannacht binnen bij de politie, die met meerdere auto's en agenten in kogelvrije vesten naar de plek van het incident gingen. Ook vrienden en familieleden van het mogelijke slachtoffer reden naar de wijk Keizerslanden. Een van deze mannen vertelde de politie dat hij door zijn neef was gebeld omdat die beschoten zou zijn. Agenten stelden de man gerust en vertelden dat de man ongedeerd op het bureau zat om verhoord te worden.

Of die man ook verklaard heeft dat hij beschoten is, wil de politie niet zeggen. Vooralsnog gaat de politie alleen uit van een bedreiging met een vuurwapen.

Volledig scherm De politie viel vanmorgen deze flat binnen op zoek naar een verdachte. © de Stentor

Vaker bezocht

Of de politie op aanwijzing van de bedreigde man de inval deed in de flat aan de Prins Bernhardlaan, is niet duidelijk. De politie wil alleen meedelen dat het onderzoek nog in volle gang is. Buurtbewoners die vanmorgen ween kijkje kwamen nemen, wisten wel te vertellen dat de politie de flatwoning waar de inval was gedaan, veel vaker door de politie bezocht wordt.