Inventaris Roto Smeets Deventer onder de hamer; gigantische drukpersen en complete papiervoorraad te koop

De inventaris van de failliete Deventer drukkerij Roto Smeets gaat in december onder de hamer. De persen komen niet in de openbare verkoop, maar worden onderhands verkocht. Bij de te verkopen inventaris horen vijf rotatiediepdrukpersen.

Ook vijf andere drukpersen gaan in de verkoop. Net als veel andere grote machines, zoals ‘bindstraten’, sealmachines en hechtmachines. Wat het allemaal moet gaan kosten, is nog niet bekend. Volgens industrieel veilinghuis Netbid, dat de veiling doet, wordt de komende dagen meer duidelijk over de prijzen.

Behalve machines gaat ook de totale papiervoorraad onder de hamer, net als al het kantoormeubilair. Ook is er volgens het veilinghuis een gigantische hoeveelheid reserve-onderdelen. De veiling is op 12 december; 4 december is al een kijkdag. Kijken kan ook op afspraak.

50.000 vierkante meter

Wat er met het gigantische complex van Roto Smeets gaat gebeuren, is nog altijd niet bekend. Curator Coen Houtman gaf eerder aan in december een verkoopstrategie te gaan bepalen voor het complex aan de Hunneperkade. Over de prijs laat hij zich niet uit, om zijn onderhandelingspositie niet te verzwakken. In de Deventer politiek is nog niet gesproken over de toekomst van het terrein. Het gaat om een complex met een oppervlakte van 50.000 vierkante meter.

1931

De bekende Deventer drukkerij ging dit voorjaar failliet. Het bedrijf kwam in 1931 vanuit Leiden naar Deventer. Toen nog als de N.V. Nederlandsche Diepdruk Inrichting. Bij Roto Smeets werden tot het faillissement grote publieksbladen gedrukt, zoals de Donald Duck en Veronica Magazine.