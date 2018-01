Invulling synagoge nog onduidelijk, Joodse gemeente in gesprek met nieuwe eigenaar

´Hij liep niet te koop met zijn prins-zijn´ klasgenoot over Zutphense schooltijd Klynstra

14 januari ,,Hij liep er totaal niet mee te koop dat ie misschien een prins zou zijn of zou kunnen worden. Ik moet zeggen dat het me wel verbaast dat hij nu wel graag de titel prins wil hebben'', zegt de 20-jarige Max. Max was gedurende de laatste drie jaren van het vwo op de Vrije School in Zutphen klasgenoot van Hugo Klynstra. Max komt uit Deventer en studeert nu in Utrecht.