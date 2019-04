Inwoner kan zich laten horen bij Deventer raadsvergadering

video Retraite en eenvoud in vernieuwd gastenver­blijf in Nieuw Sion

9:29 Op Booking zul je de kamertjes niet vinden. Een douche zit aan het einde van de gang. De enige nu aangebrachte luxe is warm water dat je uit de kraan van de gerenoveerde wastafeltjes kunt laten komen. En toch zitten alle gastenkamers van Nieuw Sion in het komende weekeinde vol. En waar voor nu even gekakel van tientallen kijkers door de gangen golft is het vanaf nu weer zinvol stil. Zoals het ook bedoeld is. Vandaag wordt het gastenverblijf geopend.