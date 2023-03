Inwoners denken mee over verwaarloosd centrum op Colmschate: ‘Het ziet er eigenlijk niet uit’

MET VIDEO Hond én baas leggen in Salland basis om mensenle­ven te redden: ‘Hulp is cruciaal zag je laatst nog in Turkije’

Ze zijn onmisbaar in levensbedreigende situaties. Recent nog bij de aardbevingen in Turkije. Dankzij reddingshonden werden slachtoffers onder het puin vandaan gehaald. Dichter bij huis, bij een oefening in Olst, bewijzen hond én baas ook hun grote waarde bij vermissingen. ,,Het is teamwork, dat nauw luistert.”