Inwoners Deventer gaan bijna niet meer spontaan naar de winkel: ‘Door maatregelen krijgen we minder bezoekers die meer uitgeven’

Gewilde Deventer straat eeuw oud en dat vieren bewoners met boek: ‘Je moest hier goed salaris hebben’

Hoe vier je het honderdjarige bestaan van je straat? Met een boekje vol herinneringen en foto’s, zo dacht Pieta Schoenmaker uit de J.P. Sweelinckstraat in Deventer. Anekdotes over de oorlog, bekende figuren en het gezinsleven van bewoners en oud-bewoners zijn in 172 pagina’s opgetekend. ,,Met één van de onderduikers hebben we nog steeds contact.’’

10 december