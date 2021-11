Inwoners droppen ideeën over vergroening Deventer wijk: ‘Dit vergroot de verbinding’

God in Frankrijk, happy in Diepenveen, Rob schreef boek over zijn Franse jaren: ‘Volg je hart’

Rob Scherjon vestigde zich met vrouw Wil na zijn pensionering op het Franse platteland. Mooie jaren volgden, toch keerden ze terug naar Nederland. Wennen lukte in de Randstad niet meer, in Salland vonden ze wél het geluk. De Diepenvener schreef een boek over leven in Frankrijk, ook lezenswaardig voor twijfelaars die willen emigreren. ,,We kunnen in Nederland nog wel wat leren van de Fransen.”

6 november