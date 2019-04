Inwoners schrijven brieven aan nieuwe burgemeester van Deventer: ‘Ik hoop dat u er bent als dat nodig is’

Gemeente­raad aan zet in woningbouw­plan Geertrui­den­tuin

11:54 Wat de wethouder vindt van de petitie tegen het ontwerp van de nieuwbouwwoningen op het voormalige ziekenhuisterrein? Aan inhoudelijke oordelen waagt wethouder Liesbeth Grijsen zich niet: ,,Ik heb geen verstand van ruimtelijke kwaliteit. Wat ik belangrijk vind is dat de ontwikkelaar naar omwonenden heeft geluisterd. Het is nu aan de gemeenteraad om te wegen of hier een zorgvuldig proces is gevolgd.”