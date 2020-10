Inwoners van Bathmen maken coronalied voor dorpsgenoten

,,Bathmen lijdt onder de huidige coronacrisis. Met meerdere dorpsgenoten hebben we een lied opgenomen om alle dorpsgenoten een hart onder de riem te steken”, schrijft Christiaan van den Noort op zijn Facebook. Van den Noort maakte het arrangement voor het coronalied op muziek van We Are the World van Michael Jackson. H. Jansen schreef de tekst.

Artiesten

In de Facebookgroep Bathmen in CoronaTijd zijn de reacties op het nummer louter positief.

De tekst van het Bathmense coronalied

Eens zal het zijn, dan is dit verleden tijd, maar dat is nu nog veel te vroeg. Zoveel doden zijn er, en zoveel verdriet, afscheid nemen kon haast niet. Dijkhuis, getroffen in de strijd, groot respect voor de helden daar. Verzorgers, waar je ook werkzaam bent, een pluim voor elke frontsoldaat.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. Anderhalve meter, het is niet altijd fijn. Het belang is heel erg groot, maak Corona klein.

Ons noaberschap bewijst nu echt zijn kracht. Kwetsbaren krijgen heel veel hulp. Solidair, daarin wordt volop gelooft, woensdag klokken voor hoop en troost.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. En de Cleaning Clowns, wat maakten ze een gein. Het belang is heel erg groot, maak Corona klein.

Bij veel zaken moesten luiken neer. Feest en sport mag allemaal niet meer. Ook in Battum voelen wij de tegenwind. Het maakt ons sterk, het verbindt.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. Ja het thuiswerken, het is niet altijd fijn. Het belang is heel erg groot, maak Corona klein.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. En de huizen, zijn opgeruimd en rein. Het belang is heel erg groot, maak Corona klein.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. Winkelwagenwasstraat bleek een primeur te zijn. Het belang is heel erg groot, maak Corona klein.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. We houden vol en samen zijn we sterk. Kijken later terug op dit tijdperk.

Zo eensgezind, ja dat is Battum. We komen er weer bovenop en doen dat samen. We houden vol en samen zijn we sterk. Kijken later terug op dit tijdperk.