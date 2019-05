Inwoners van Schalkhaar aan hun vrienden: ‘Lieve familie Khiralla, hopelijk keren jullie hier terug’

Op het schoolplein van OBS De Sleutel klonk gejuich toen het nieuws bekend werd dat de Khiralla’s in Nederland mochten blijven. Ze komen in aanmerking voor een kinderpardon. ,,Gevoelsmatig hadden we de afgelopen jaren al drie keer afscheid genomen.”

Tot drie keer toe dreigde uitzetting voor het uitgeprocedeerde gezin, zegt directeur Gert Katerberg van de school in Schalkhaar. Hij schreef vorig jaar nog aan de staatssecretaris zich ernstig zorgen te maken over het gezin.

Terugkeer zou volgens hem funest geweest zijn voor de kinderen. ,,Elke keer zijn we weer in de pen geklommen. De familie woonde hier al een tijd en was echt ingeburgerd. Als dan zo’n familie uitgezet kan worden, dan gaat dat tegen alle gevoelens in.”

Lief

Bola en Abram zijn allebei hele, lieve rustige jongens, zegt juf Annemieke, die de twee knapen allebei in de klas had tot ze naar de uitzetlocatie in Katwijk moesten. ,,Echte toppertjes. Ik hoop dat ze met de rest van de familie een gelukkig, veilig thuis vinden. Het liefst weer hier in Schalkhaar, hier hadden ze hun kringetje opgebouwd.”

Spelen

De tienjarige Julian(10) van Weerden hoopt zijn vriendje Bola terug te zien in Schalkhaar. ,,We zijn heel erg bang geweest dat ze weg moesten. Dat wou ik echt niet, want Bola is mijn vriend. Ik hoop heel erg dat ze hier terugkomen, zodat we hier samen kunnen spelen.” Moeder Martine Knol is op haar beurt weer bevriend met moeder Shereen. ,,Een ontzettende lieverd. Wij zijn superblij.” Julians broertje Tijn van Weerden (8) is dan weer een vriend van Abram. ,,Hopelijk komen ze terug.”

Burgemeester

Burgemeester Ron König geeft aan zich eventueel te willen inzetten voor terugkeer van het gezin in Schalkhaar. Ook hij heeft zich vorig jaar, via een brief aan de staatssecretaris, voor ze ingezet. ,,Ik gun ze nu vooral rust en stabiliteit. Eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe het nu voor hen verder verloopt. Maar als wij ons voor hen kunnen inzetten, zijn we daartoe bereid.”