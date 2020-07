Inzet van poortwachters en extra dagen open, de regionale trekpleisters draaien als een tierelier

,,De vraag is enorm. We moeten veel bezoekers een nee verkopen’’, zegt Henk-Jan Bouwhuis. Hij is schipper bij de fluisterboten in Zutphen. Zo’n 30.000 toeristen, grotendeels van buiten de stad, varen elk jaar met de karakteristieke fluisterboten over de Berkel dwars door Zutphen. Dat aantal zal de Stichting Toeristisch Varen Zutphen door de corona-crisis dit jaar niet halen, maar de vraag naar de watertochten is inmiddels weer even groot als andere jaren.