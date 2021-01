Iris kreeg de drukgolf van de Deventer vuurwerkbom vol in haar gezicht. En hoort nu niets meer met haar linkeroor

De frêle Deventerse zag zichzelf in eerste instantie niet eens als fysiek slachtoffer van de ontploffing voor haar huis in Deventer. Haar slaapkamerruit was nog heel. Ze was een beetje beurs en haar enkel was verzwikt. Haar vriend Mattijs Stam glimlacht verdrietig. Z'n sterke vriendin is wel wat gewend. Door haar bindweefselziekte maakt ze met enige regelmaat gebruik van een rolstoel. Het ging beter doordat ze opfleuren in hun compleet aangepaste benedenwoning in de flat. ,,Ik liep eigenlijk net weer stukken.” Nu moest hij haar zondagochtend in de rolstoel tillen om naar de badkamer te gaan.