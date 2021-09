Irritatie bij trouwe Eagles-fans om winactie kaarten IJsselderby, sponsor is zich van geen kwaad bewust

Veel getuigen zoeken hulp na zelfdoding in centrum Deventer: ‘Iedere reactie is normaal’

17:32 Slachtofferhulp staat momenteel ‘rond de tien’ mensen bij die dinsdagochtend getuige waren van een zelfdoding in het centrum van Deventer, waarbij een persoon van de Leeuwenbrug is gesprongen. Roy Heerkens van Slachtofferhulp legt uit wat ze doen voor mensen die tegen wil en dank bij het drama aanwezig waren. ,,Iedere reactie is normaal, dat is heel belangrijk om te weten.’’