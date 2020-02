Is bordje met ‘steile helling’ de oplossing voor spekgladde loopbrug in Deventer?

De loopbrug naar de veerpont in de IJssel aan de kant van de Worp is spekglad. Vooral bij nat weer. Eind vorig jaar ging José Boom daarop onderuit en hield daar forse verwondingen aan over. ‘Ik heb geen uitschuifarmen, ik kon niet over het middengedeelte lopen. Dus werd op het rooster een voet onder me uit geslagen en ben ik keihard op mijn knie terecht gekomen. Het gevolg was een rondje ziekenhuis met hechtingen’, zei ze destijds.