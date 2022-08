Is Caroline van der Plas eerlijk met cijfers? De BBB-icoon in discussie met CBS-man Cor Pierik

Ode aan Gorssel via boekje vol kunst, versjes en gedichten: ‘Delen van ons erfgoed nooit af’

Een ode aan Gorssel. Niet met één gedicht, vers of kunstwerk, maar een heel boek vol. De bundel Met het oog op Gorssel is samengesteld door Dick van Welzen, die veel plezier beleefde tijdens zijn zoektocht naar de culturele historie van het dorp aan de IJssel. ,,We konden wel oneindig doorgaan.’’

9 augustus