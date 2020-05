Is dat nou een uit de kluiten gewassen arretjescake? Nee, het zijn de resten van een zeldzame houten molen

Opgegraven molensteen, een ronde greppel en verteerd hout onthullen dat in Bathmen waarschijnlijk in 1433 al een windmolen stond. Een onverwachte en bijzondere vondst volgens archeoloog Bart Vermeulen. ,,We wisten dat er iets lag, maar niet dit.’’

Voorzichtig schraapt archeologisch onderzoeker Luuk van der Weijden met de zijkant van zijn schop langs het gekleurde zand in één van de gegraven sleuven. Hopelijk legt hij sporen bloot die meer duidelijkheid geven over de restanten van een historische vondst op de Bathmerenk. Archeoloog Bart Vermeulen staat iets verderop te graven. De mannen zijn omringt door kleine witte genummerde briefjes. Vastgestoken in de aarde met een houten tapas prikkertje. Hier en daar ligt een plastic zakje met verzamelde stukjes metaal of scherven.

Vermeulen loopt naar één van de grote zandbulten voor een beter overzicht. Hij legt een getekende plattegrond van de afgraving voor zich en moet even bijkomen van het graafwerk dat hij lang niet heeft gedaan. De graafwerkzaamheden worden bewust niet gedaan met machines . ,,O nee, want je zou sporen kunnen slopen. En daar zijn we nu juist naar op zoek’’, zegt Vermeulen al wijzend naar de put van twaalf bij vijftig meter. ,,We willen zoveel mogelijk te weten komen over deze ontdekking en één van de meest bijzondere van de afgelopen tijd mag noemen.’’

Historische schatten

Dat er iets moest liggen, wist Vermeulen al eerder bij opgravingen in 2008. Op hetzelfde stuk werd namelijk een waterput gevonden uit de ijzertijd. Verder graven zat er niet in. Op het terrein stond geen nieuwbouw gepland. ,,Tuurlijk wil je heel graag verder zoeken, maar als er geen huizen worden gebouwd en er geen dreiging is dat historische schatten verloren gaan, houdt het op.’’

Tot er een nieuwe wijk bij moest komen op de Bathmerenk. Vermeulen mocht met zijn team weer aan de slag en is in zijn nopjes. Vorige week werd hij namelijk compleet verrast door een ronde structuur met daarin rechthoekige sporen in een kruisvorm en verschillende aardekleuren die vanaf de zandbult goed zichtbaar zijn. Vermeulen vermoedt dat de ronde greppel de vorm van de molenbelt markeert. De vierkante sporen vormen de resten van een kruisplaat waarop de molen rustte.

Kruis

,,Op het moment van de vondst vraag je jezelf af ‘zie ik het wel goed?’ Meestal zijn het boerderijen die we tegenkomen, maar ik zag echt een kruis’’, vertelt Vermeulen. ,,Een typische vorm die me bekend voorkwam. Zoiets had ik gezien bij de Boreel waar ooit een standaardmolen uit de 15e eeuw was gevonden. Maar dan weet je nog niks. We hebben de historische kring in Bathmen gebeld, collega’s geraadpleegd en alles in gang gezet om het verhaal zo compleet mogelijk te maken.’’

De mengelmoes van donkere en lichte aardekleuren, waarin houtresten, takjes en troep verteerd zijn, doet denken aan een uit de kluiten gewassen arretjescake. Het blijkt toch echt een windmolen, waarschijnlijk uit het jaar 1433. De bisschop van Utrecht was eigenaar en leende het uit aan leenheer Seino van Dorth, zo is in geschiedenisboekjes te lezen. ,,Hopelijk vinden we de molenaarswoning met een kuil afval. Daaraan kun je vaak informatie halen tot wanneer de molen gebruikt is.’’ Vermeulen en zijn collega’s hopen deze week de historische vondst af te ronden. ,,En Bathmen een mooi stukje geschiedenis rijker te maken’’, zegt de archeoloog. ,,Daar doe je het voor.’’